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حماس: نثمن موقف عائلة المحرر الشحاتيت من كشف زيف رواية "العربية"

الأحد 11 أبريل 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نثمن موقف عائلة المحرر الشحاتيت من كشف زيف رواية "العربية"



غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأحد، إن حركته تقدر عالياً موقف عائلة الأسير المحرر منصور الشحاتيت، الذي يعبر عن أصالتها في زيف رواية قناة "العربية" بعد 17 من اعتقال ابنهم الذي قدم زهرة شبابه في سجون الاحتلال دفاعاً عن شعبه الفلسطيني.

وأعرب قاسم في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، عن أسفه لتحرك بعض الشخصيات الرسمية في السلطة لاستغلال حالة المحرر "الشحاتيت"، والأجواء التي صاحبت الإفراج عنه، داعيًا لرعاية حقيقية له وشاملة للأسرى وعدم التلاعب بمشاعرهم كورقة انتخابية.

وبشأن استقالة صحفي فلسطيني من "قناة العربية"، قال: "نقدر موقف الصحفي منصور سقف الحيط الذي أعلن استقالته من القناة، بعد أن اتضح جلياً أنها تثير الفتن وتنشر الأكاذيب وتُحدث حالات شقاق داخل الشعب الفلسطيني".

وأشار قاسم إلى أن الوعي الكامل لدى الشعب الفلسطيني هو الكفيل بمحاربة سلوك "قناة العربية"، وفضحها إعلامياً على المستوى الشعبي ومقاطعتها من الجمهور الفلسطيني ومنعها من تحقيق أهدافها.

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