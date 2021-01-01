  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لهذا السبب .. إسرائيل تشكر الملك المغربي الراحل

الأحد 11 أبريل 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. إسرائيل تشكر الملك المغربي الراحل



القدس المحتلة / سما /

أعربت إسرائيل عن تقديرها العالي للعاهل المغربي الراحل محمد الخامس، وشكرها على مواقفه المؤيدة لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ونقلت قناة i24 العبرية عن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين قوله: "نحيي ذكرى ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم بسبب الهولوكوست النازية وهذه أيضا مناسبة لنقول شكرا ملك المغرب الراحل محمد الخامس على رفضه تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي، على الرغم من الضغوط الملموسة التي مورست عليه وعلى اليهود وقتها".

وشدد الدبلوماسي على أن هذا الأمر "يجب أن نتذكره وألا ننساه".

وتمكن محمد الخامس (الذي كان يقود المغرب بصفة سلطان خلال فترتين بين 1927 و1953 و1955-1957 وكملك في 1957-1961)، من التصدي بنجاح لمحاولات نظام فيشي الموالي للنازيين إجبار الرباط على تبني قوانين مناهضة لليهود وترحيل 250 ألف يهودي مغربي إلى معسكرات الإبادة النازية.

وقال الملك الراحل حينئذ جملة شهيرة " لست ملك المسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة".

#اسرائيل #المغرب #الحرب العالمية الثانية

الأكثر قراءة اليوم

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

عضو في مجلس الأعيان الأردني يؤكدلـCNN معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة (فيديو)

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لبحث النووي الايراني والانتخابات الفلسطينية واحتمالات فوز حماس

مسؤول امريكي : الانتخابات قرار فلسطيني وأي حكومة قادمة يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة

حمزة

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

قائمة "القدس موعدنا" توضح تفاصيل الاعتراضات التي قُدمت للجنة الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية