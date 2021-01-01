هنية يهاتف والد المحرر الشحاتيت ويشيد بنضاله

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء أمس السبت، والد الأسير المحرر منصور الشحاتيت، حيث أشاد به وبنضاله وبصموده في سجون الاحتلال، وقال إنه من أبطال حركة حماس والشعب الفلسطيني.

وعبّر هنية عن كامل التضامن مع الأسير المحرر الشحاتيت الذي عانى كثيرًا على يد الاحتلال في سجونه وزنازينه، قائلًا "إن منصور سيبقى عزيزًا، وأحد الأبطال الصامدين الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن وحريته ورفعته".

وأعرب رئيس حماس عن الاستعداد الكامل لوقوف الحركة إلى جانب الأسير المحرر منصور لتجاوز المحنة الحالية التي سببتها له وحشية السجون الصهونية، وتقديم كل ما يلزم له والالتزام الكامل تجاهه. وفق نص البيان الذي وزعه مكتب هنية.

من جانبه شكر والد الأسير المحرر منصور الشحاتيت، هنية على اتصاله، وأشاد به وبحركة حماس وبغزة وبصمودها في مواجهة الاحتلال، وثمّن وقوفه إلى جانب نجله، معبرًا عن يقينه بأنه سيتجاوز المحنة التي سببها له المحتل، وسيكون أقوى من الاحتلال. كما جاء في البيان.