الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3849 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 677 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 81523، منها 19130 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 712 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 61716 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 379، منها 274 حالة خطرة.

وأفادت الوزارة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي 40800 شخص، فيما وصل عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 31097.