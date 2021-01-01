  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 11 أبريل 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد  تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3849 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة،  أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 677 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 81523، منها 19130 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 712 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 61716 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 379، منها 274 حالة خطرة.

وأفادت الوزارة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي 40800 شخص، فيما وصل عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 31097.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

عضو في مجلس الأعيان الأردني يؤكدلـCNN معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة (فيديو)

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

الأخبار الرئيسية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لبحث النووي الايراني والانتخابات الفلسطينية واحتمالات فوز حماس

مسؤول امريكي : الانتخابات قرار فلسطيني وأي حكومة قادمة يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة

حمزة

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

قائمة "القدس موعدنا" توضح تفاصيل الاعتراضات التي قُدمت للجنة الانتخابات

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية