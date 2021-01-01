وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لبحث النووي الايراني والانتخابات الفلسطينية واحتمالات فوز حماس

القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل اليوم (الأحد) وسيلتقي بنظيره بيني غانز. وهذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل من قبل مسؤول كبير في إدارة بايدن الجديدة.و في وقت لاحق من الزيارة سيلتقي أوستن أيضًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسب الاذاعة العبرية الرسمية .

وقالت الاذاعة انه من المتوقع أن يرسل غاننتس رسالة إلى أوستن مفادها "أن إسرائيل مهتمة بتحسين الاتفاق النووي مع إيران ولذا فإنه سيتضمن أيضًا إشارة إلى أنشطة إيران الإقليمية وهي ليست جزءًا من الاتفاق النووي". من جهتها أفادت صحيفة معاريف العبرية بأنه من المقدر أن تمتنع إسرائيل عن تصعيد الصراع مع إيران والذي بلغ ذروته بالهجوم الأخير المنسوب لإسرائيل على سفينة حربية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيليين سوف يطالبون خلال اللقاء بوزير الدفاع الأميركي اعتماد نهج صارم وثابت ضد إيران حيث يزعمون أنه بدون ذلك سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لا يضر بمصالح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

ومن المتوقع أن تبحث عدة ملفات مع الوزير الأميركي أبرزها نفوذ إيران في الشرق الأوسط والتموضع الإيراني العسكري في سورية والدعم العسكري لحزب الله والمخاوف في إسرائيل بشأن انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة واحتمال فوز حماس في الانتخابات في الضفة الغربية.