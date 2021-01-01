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بدء صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة بغزة (رابط الفحص)

الأحد 11 أبريل 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة بغزة (رابط الفحص)



غزة / سما /

من المقرر أن يتم صرف المنحة القطرية، اليوم الأحد، لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت، في تصريح صحفي، إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء، ولا يوجد أي اسم جديد، ومن يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة.

رابط فحص المنحة

وأضافت الكحلوت "وفق النظام المعمول لدينا يتم استبدال بعض الأسر المستفيدة بأسماء جديدة، وعند إثبات أن أسر لا تستفيد من مساهمات مالية أخرى يمكن إرجاعه للمنحة وفق النظام، ويوجد أسماء طرف اللجنة القطرية وننتظر الموافقة عليها".

وفيما يلي رابط الفحص عن المنحة القطرية الـ100 دولار 

وأشارت الكحلوت أنه يوجد قائمة بيانات لدينا بأكثر من ٤٠ ألف أسرة، ونأمل أن يتم الصرف لها بالمرات الأخرى، ونساعد الكثير من الأسر ببرامج أخرى.

وأشارت إلى أنه في شهر رمضان تسعى الوزارة جاهدة إلى التخفيف عن الأسر الفقيرة ولدينا برامج عديدة تستهدفهم، ولدينا خطط وضعناها للتعامل في شهر رمضان.

#المنحة القطرية #العمادي #منحة العمادي #وزارة التنمية

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