الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد 13 مواطنا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من العيسوية شرقي القدس المحتلة، وتم نقلهم للتحقيق في شبهة مسؤوليتهم عن إحراق حافلة إسرائيلية دخلت الليلة الماضية، إلى البلدة بالخطأ.

وأفادت باعتقال أحمد درويش، عصام درويش، حسن درويش.

ومن رام الله اعتقل الاحتلال يوسف عليان، ومجاهد الشني.

كما جرى اعتقال محمود أبو الرب، ومحمد ذياب، ومحمد كميل، ومحمد زكارنة من جنين.

وفي بيت لحم، جرى اعتقال فادي عطالله وحمزة عطا الله وبسام الزير.