الجيش الإسرائيلي يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة ويغلق معابر القطاع

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي، فرض الطوق الأمني على الضفة الغربية، واغلاق معابر قطاع غزة، خلال ما يسمى بعيد الإستقلال، و"يوم الذكرى" الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى قتلى جنودها ومواطنيها، الذين قتلوا في الحروب والعمليات الأمنية.



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله": "إن الجيش قرر فرض اغلاق على الضفة، واغلاق معابر القطاع، اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء 13 / أبريل، وحتى مساء يوم الخميس 15 / أبريل".



وبحسب الصحيفة، أضاف الناطق، أن سيسمح فقط للحالات الإنسانية والطبية، بدخول إسرائيل، (المرضى والأطباء فقط) وذلك بعد موافقة الجيش.



وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الإغلاق جاء في أعقاب تقدير موقف أمني، وبناءا على قرارات المستوى السياسي في إسرائيل.