رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، كلمة الرئيس محمود عباس، لمناسبة إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، والتي أكد فيها مواصلة الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المســـتقلة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس: رغم المعاناة والظلم نحتفل ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية برسالة سلام إلى بقية العالم

- اشتية: بتوجيهات من الرئيس سنعالج المحرر الشحاتيت وكل من يحتاج للعلاج من الأسرى

- المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي

- 26 حالة وفاة و1502 إصابة بكورونا والحكومة تعلن إجراءات جديدة خلال رمضان

- اشتية يضع حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن في الخليل

- "الخارجية" الروسية تدعو للتخلي عن الإجراءات التي تقوض إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين

- بيروت: لقاء فلسطيني - تركي يبحث أوضاع المخيمات الفلسطينية

- تجدد المظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو

- 3 قتلى في جريمتي إطلاق نار بدير الأسد وإبطن

- "الحياة الجديدة" و "شؤون المرأة" توقعان مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الإعلام الرسمي

- المفتي العام يدعو المواطنين إلى تحري هلال رمضان بعد غروب شمس الاثنين

- 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

* "الأيام":

- مسؤول أميركي لـ"الأيام": المساعدات تعبير عن نوايا عودة العلاقات

- الرئيس: سنواصل الكفاح لتجسيد الدولة المستقلة وفلسطين تؤكد عمقها العربي في ظل التحديات

- إجراءات حكومية جديدة خلال شهر رمضان الصفوف الإبتدائية والتوجيهي تعود للدوام اليوم

- إصابة العشرات خلال قمع مسيرة كفر قدوم والاحتلال يقتحم بروقين ويخطر بهدم منزلين

- "الوباء": 26 وفاة و1502 إصابة جديدة

- تجدد التظاهرات الاحتجاجـيـة ضـد نتنياهو بعد تكليفه تشكيل الحكومة

- الأردن: 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- انتهاء الاستعدادات في المسجد الأقصى لاستقـبـال المصلـين فــي شـهـر رمـضــان

- شـبـان العيسويـة يشـعـلون حافلـة إسرائيلية بالحارقات والاحتلال يقتحم البلدة

- المفتي يدعو إلى تحري هلال رمضان بعد غروب شمس الإثنين

* "القدس":

- الرئيس: سنواصل الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المستقلة

- إجراءات جديدة عشية حلول شهر رمضان المبارك

- "جماعات الهيكل" تعقد مؤتمرها التحضيري لـ«يوم القدس» واقتحام الأقصى

- الطيبي لـ"القدس": لن ندعم حكومة بينت ونقف إلى جانب أهالي الشيخ جراح

- 26 وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- "الأدوية الأوروبية" تدرس علاقة التجلط بلقاح "جونسون آند جونسون"

- مواجهات ليلية عنيفة مع جيش الاحتلال في العيسوية

- المفتي يدعو إلى تحري هلال رمضان