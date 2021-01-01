"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و939 ألف وفاة و136 مليونا و21 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليونين وأكثر من 939 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 136 مليونا ونحو 21 ألف إصابة، تعافى منهم 109 ملايين وما يزيد على 382 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 703 آلاف و781 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,274 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,535 وفاة)، والمكسيك (874 وفاة)، والهند (838 وفاة)، وبولندا (749 وفاة)، واميركا (740 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي أصبحت تسجل اعداد اصابات جديدة مرتفعة جدا بلغت (152,682 إصابة)، والبرازيل (69,592 إصابة)، واميركا (66,764 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (52,676 إصابة)، وفرنسا (43,284 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي اصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (575,593 وفاة)، والبرازيل (351,469 وفاة)، والمكسيك (207,020 وفاة)، والهند (169,305 وفيات)، وبريطانيا (127,080 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,869,980 إصابة)، والبرازيل (13,445,006 إصابات)، والهند (13,358,805 إصابات)، وفرنسا التي تخطت اليوم عتبة الـ5 ملايين بواقع (5,023,785 إصابة)، وروسيا (4,632,688 إصابة).