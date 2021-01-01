استبعاد تنحي نتنياهو .. تعيين طاقم الليكود لمفاوضات تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

استبعد مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يتنحى الأخير عن منصبه لتميكن الليكود تشكيل حكومة بدونه، كما أكدوا رفض نتنياهو لأي ائتلاف حكومي ينص على التناوب على منصب رئيس الوزراء، يأتي ذلك فيما عين نتنياهو طاقمه لمفاوضات تشكيل الحكومة.

والتقى نتنياهو في ساعات متأخرة من ليلة السبت بعضوي الكنيست دافيد بيتان وميكي زوهار، بغية توزيع المهام والمناصب، وعينهما في فريق الليكود المفاوض لتشكيل الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عضو الكنيست بيتان رئيسا لمكتب الليكود، ليحل محل زئيف إلكين، الذي أنشق عن الليكود قبل الانتخابات الأخيرة وانضم إلى جدعون ساعر الذي خاص الانتخابات ضمن حزب "تكفا حدشاه". بينما عضو الكنيست زوهار، على ما يبدو، سيعين رئيسا للجنة المنظمة.