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استمرار الأجواء الباردة وفرصة لأمطار متفرقة اليوم

الأحد 11 أبريل 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الأجواء الباردة وفرصة لأمطار متفرقة اليوم



رام الله / سما /

يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة  فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة  فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة  متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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