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ملخص أهداف الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

الأحد 11 أبريل 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)



وكالات / سما /

تغلّب فريق ريال مدريد، مساء السبت 10 إبريل 2021، بهدفين لهدف، على فريق برشلونة، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما في إياب الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الميرنغي.

وأحرز هدف ريال مدريد الأول مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 13، ثم ضاعف توني كروس التقدم للملكي من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني قلص مدافع برشلونة اوسكار مينجويزا الفارق لفريقه بهدف أحرزه في الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بتفوق ريال مدريد 2/1.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 66 نقطة معادلا أتلتليكو مدريد الذي يلعب مباراة مع ريال بيتيس، في حين بقي برشلونة عند النقطة 63 في المركز الثالث.

 

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