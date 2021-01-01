الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا على برشلونة ...فيديو

مدريد/سما/

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.

وسجل لريال مدريد بنزيما في الدقيقة 14، وكروس في الدقيقة 28، بينما سجل لبرشلونة مينجويزا في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد وبفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة، بهدوء بين كلا الفريقين دون أي خطورة، حتى تلقى جوردي ألبا كرة داخل المنطقة في الدقيقة 9، وحاول تمرير كرة عرضية لزميله ديمبلي لولا تدخل الحارس كورتوا الذي أبعد الكرة.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14، حيث استغل كرة عرضية أرضية من لوكاس فاسكيز من الطرف الأيمن وسدد بكعب القدم أسفل يسار تير شيجن حارس مرمى برشلونة.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 23، نفذها كريم بنزيما لكن تسديدته مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة جديدة للميرنجي، إثر تدخل من أراوخو على فينيسيوس جونيور على حدود المنطقة، وانبرى لتنفيذها توني كروس الذي سدد كرة اصطدمت بدست، لتحول مسارها وتسكن الشباك على يمين الحارس تير شتيجن، في الدقيقة 28.

وكاد ريال مدريد أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 34، حيث انطلق فيدي فالفيردي وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن، لترتد أمام فاسكيز الذي سدد كرة تصدى لها تير شتيجن، قبل أن يُشتتها الدفاع.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء، في الدقيقة 37، إثر تدخل فيرلاند ميندي على عثمان ديمبلي داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتسابها.

وأصيب فاسكيز في الركبة، إثر التحام قوي مع سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، ولم يستطع استكمال المباراة، لذلك قرر زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي الدفع بألفارو أودريوزولا بدلا منه في الدقيقة 42.

وحرم القائم الأيمن لمرمى كورتوا حارس ريال مدريد، ليونيل ميسي قائد برشلونة من تسجيل الهدف الأول للبارسا، فمن ركلة ركنية نفذها مباشرة اصطدمت بالقائم في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، الدفع بأنطوان جريزمان بدلا من سيرجينو دست.

ومرر كريم بنزيما كرة عرضية على حدود المنطقة لتوني كروس، لكن الألماني سدد أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 53.

وحاول جريزمان أن يُسجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 55، إذ تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل المنطقة، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لكورتوا.

وأرسل كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد، تصويبة قوية في الدقيقة 57، لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن.

وسجل أوسكار مينجويزا لاعب برشلونة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 60، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا، وسدد أسفل يسار كورتوا حارس ريال مدريد.

ودفع زيدان بأسينسيو بدلا من فالفيردي، وعلى الجانب الآخر أشرك كومان سيرجي روبيرتو بدلا من بوسكيتس.

وحرم القائم الأيمن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأرسل مودريتش كرة في العمق لفينيسيوس الذي انطلق وحيدًا، حتى منطقة جزاء برشلونة، وحاول التمرير لبنزيما لولا تدخل الدفاع الذي حولها إلى ركنية في الدقيقة 66.

وواصل زيدان التدعيم بإشراك ماريانو دياز وإيسكو ومارسيلو بدلا من بنزيما وكروس وفينيسيوس، وأشرك كومان موريبا وبرايثوايت وترينكاو بدلا من أراوخو وديمبلي وبيدري.

وسدد موريبا لاعب برشلونة كرة رأسية داخل المنطقة، تصدى لها كورتوا في الدقيقة 74.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه كاسيميرو، ليطرده في الدقيقة 90.

وحرمت العارضة الأفقية موريبا لاعب برشلونة من تسجيل هدف التعادل، ليقتنص الميرنجي 3 نقاط ثمينة في مشواره نحو اللقب.