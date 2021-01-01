  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين

السبت 10 أبريل 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً في أماكن جديدة.

وأكدت أنه تم توفيرها في مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة( 3 مساءا الى 9 مساءاً ) وكذلك في مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر)، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في اطار الجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا.

 وشددت أنها ستعمل خلال الايام القادمة على توفيرها في عدد من المؤسسات الاهلية الاخرى، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

اسعار العملات مقابل الشيكل

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

تسريب جديد للأمير حمزة: "المعلم راقبني" أثناء رحلة خارجية

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

الأخبار الرئيسية

قائمة "القدس موعدنا" توضح تفاصيل الاعتراضات التي قُدمت للجنة الانتخابات

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..

لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها

الرئيس: صامدون إلى أن ينتهي الاحتلال وتبزغ شمس دولتنا المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية