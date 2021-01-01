الصحة الإسرائيلية: 221 مصابا جديدًا بكورونا

القدس المحتلة / سما /

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء السبت، إصابة 221 شخصًا بفيروس كورونا أمس الجمعة، وواصل عدد المرضى النشطين انخفاضه إلى 4004.

وتراجع عدد المرضى المصنّفين خطيرين إلى 268، يخضع 146 منهم لأجهزة تنفّس اصطناعي.

وارتفع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 6292 منذ بدء الجائحة.

وبحسب المعطيات، حصل على الجرعة الأولى أكثر من 5 ملايين و300 ألف شخص، بينما حصل على الجرعة الثانية قرابة خمسة ملايين.

يأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى أنه بدءا من 18 نيسان/أبريل الجاري سيُلغى فرض وضع الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بحسب ما جاء في نقاشات مغلقة عقدها مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، بحسب القناة 12 التلفزيونية.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة تعتزم تخفيف القيود على التجمهر والسماح بزيادة عدد الأشخاص في التجمعات الخارجية (في أماكن مفتوحة) من 50 إلى 100، فيما يرجح الإبقاء على قيود التجمع في أماكن مغلقة بحيث يقتصر العدد على 20 شخصا.

وفي ما يتعلق بجهاز التعليم، تشير التقديرات إلى إلغاء نظام الكبسولات (تقسيم الطلاب إلى المجموعات الصغيرة) وذلك لطلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر، إضافة إلى صفوف المرحلة الإعدادية.

وعلى خلفية ارتفاع معامل تناقل العدوى مع بقاء المؤشرات الأخرى المتعلقة بانتشار كورونا منخفضة، عقدت مسؤولة الصحّة العامة في وزارة الصحّة الإسرائيليّة، د. شارون ألروعي برايس، الأسبوع الماضي، مؤتمرا صحافيا استعرضت فيه أحدث بيانات كورونا وأوضحت أنه "صحيح أن وتيرة التراجع في تفشي كورونا تتراجع، لكننا ما زلنا في وضع يتلاشى فيه الوباء تدريجيا".

وقالت إنه "لا يزال يتعين علينا توخي الحذر لأن 37% من سكان إسرائيل غير محميين، 26% منهم أطفال ليسوا في سن التطعيم ولم يصابوا بكورونا. هذه هي الفئة التي نتخوف بشأنها ليس فقط من حيث إمكانية أن ينقل هؤلاء الأطفال العدوى لأشخاص آخرين ولكن أيضًا لصحة الأطفال أنفسهم: لا نعرف ما هي الآثار طويلة الأمد لكورونا".