دراسة إسرائيلية تكشف: لقاح كورونا أقل فعالية ضد طفرة جنوب إفريقيا

القدس المحتلة / سما /

كشفت دراسة إسرائيلية ، أجريت بالتعاون بين باحثين من معهد أبحاث كلاليت وجامعة تل أبيب مقاومة طفرة جنوب إفريقيا للقاحات وخاصة لقاح فايزر.

ووفقًا لنتائج الدراسة المشتركة ، تمكنت السلالة التي نشأت في جنوب إفريقيا من اختراق حماية جرعتين من لقاح Pfizer .

وبالتالي ، فإن الحماية المتوقعة للقاح ضد هذه السلالة هي أقل من الحماية الجيدة للقاح ضد السلالة الأصلية من الفيروس وضد السلالة البريطانية المنتشرة الآن في إسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن واحد بالمائة فقط من المصابين في إسرائيل يحملون سلالة جنوب إفريقيا ، مقارنة بـ 90 بالمائة من المصابين الذين يحملون السلالة البريطانية.

ومع ذلك ، يحجم الباحثون عن القول إنه في هذه المرحلة لا يمكن تقدير معدل الانخفاض في فعالية اللقاح بدقة. وتقييمهم هو أن فعالية اللقاح لا تنخفض بشكل كبير ، حيث لا يوجد انتشار واسع النطاق لسلالة جنوب إفريقيا وهي نادرة جدًا في اسرائيل.