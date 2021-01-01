مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي، الرفض المطلق لأي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية بما فيها الاشتراطات التي طرحها مسؤول أمريكي على المرشحين للانتخابات و ما يشاع عن استخدام المال السياسي من دول واطراف لدعم اتجاهات معينة أو التدخلات الإسرائيلية الفظة باعتقال بعض المرشحين و التهديد بمنع الانتخابات في القدس.

وقال البرغوثي: "ان التدخلات و الشروط التي ذكرت مرفوضة جملة و تفصيلا وهي تتناقض مع القواعد الديمقراطية التي تتغنى بها الدول المذكورة و هي موجهة لإرضاء التي طرف واحد وهو إسرائيل و احتلالها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".

و أكد البرغوثي على أن إرادة الشعب الفلسطيني و نتائج انتخاباته يجب أن تحترم من قبل الجميع.

