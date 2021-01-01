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تجدد المظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو

السبت 10 أبريل 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد المظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو



رام الله / سما /

 تجددت المظاهرات الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بعد أن كانت توقفت نهاية آذار الماضي بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وخرج المتظاهرون الذين استجابوا لدعوات وجهتها حركة الرايات السوداء للتظاهر ضد نتنياهو، إلى تقاطعات الطرق والجسور في عدة مدن، رافعين شعارا جديدا هو: "نعم لتغيير الحكومة.. لا لإنتخابات خامسة".

وقالت حركة الرايات السوداء إنه بعد أربع انتخابات في إسرائيل، هناك قرار واضح بأن الناس يريدون تغيير الحكومة، "لن يحصل الشعب على انتخابات أخرى لن يخرج منها أي خير".

#المظاهرات الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الانتخابات الإسرائيلية

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