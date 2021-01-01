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"فتح" تُرحب بموقف الكنائس الأمريكية من أجل السلام بالشرق الأوسط

السبت 10 أبريل 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تُرحب بموقف الكنائس الأمريكية من أجل السلام بالشرق الأوسط



رام الله / سما /

رحب المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، وعضو المجلس الثوري أسامة القواسمي، اليوم السبت، بموقف الكنائس الأمريكية من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقال القواسمي في بيانٍ صحفي: "نرحب بموقف الكنائس من أجل السلام بالشرق الأوسط، الذي يؤكّد أهمية المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأوضح أنّ الكنائس وجهت رسالة للإدارة الأمريكية، تُشدّد على ضرورة إعادة العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وعدم السماح لـ"إسرائيل" باتخاذ أيّ خطوات أحادية الجانب من استعمار استيطاني وهدم البيوت دون معاقبة ومحاسبة.

#حركة فتح #اسامة القواسمي #الكنائس الأمريكية

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