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وفاة طبيب الغلابة فؤاد السماك نتيجة اصابته بفيروس كورونا

السبت 10 أبريل 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طبيب الغلابة فؤاد السماك نتيجة اصابته بفيروس كورونا



غزة / سما /

توفي الدكتور فؤاد السماك "أبو احمد" عن عمر يناهز 65 عاما بعد معاناة استمرت أسبوعين نتيحة اصابته بفايروس كورونا.

ويعتبر الفقيد السماك أحد كبار اطباء الطب المخبري والتحاليل على مستوى فلسطين.

وتقلد الدكتور السماك صاحب اشهر مختبر للتحاليل الطبية بالمخيم مدير قسم المختبرات و التحاليل الطبية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وبمجرد الإعلان عن وفاة طبيب الغلابة عم الحزن مخيمه وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي وذكر مناقب المرحوم.

وبالرغم من الإجراءات الصحية المتبعة بخصوص المتوفين بفيروس كورونا الا أن عددا كبيرا من الأهالي وذوي ومحبي وأصدقاء وزملاء الفقيد شارك في تشييع جنازته بعد الصلاة عليه في المسجد الكبير الذي كان لا يقطع صلاة فيه ومن ثم موارثه الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

#الدكتور فؤاد السماك #فيروس كورونا #طبيب الغلابا

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