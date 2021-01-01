"التنمية" بغزة تكشف عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ100 دولار

غزة / سما /

كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، مساء يوم السبت، عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية.

وقالت الكحلوت في تصريح لاذاعة الاقصى، إنّ "المنحة القطرية ستصرف غداً الأحد لـ100 ألف أسرة متعففة وفق ما هو معتمد في بنك البريد ، عبر إرسال رسائل للمستفيدين بحروف أبجدية المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء، ولا يوجد أسماء جديدة".

وأضافت "وفق النظام المعمول لدينا يتم استبدال بعض الأسر المستفيدة بأسماء جديدة، وعند إثبات أن أسر لا تستفيد من مساهمات مالية أخرى يمكن إرجاعه للمنحة وفق النظام، ويوجد أسماء طرف اللجنة القطرية وننتظر الموافقة عليها".

وتابعت: "يوجد قائمة بيانات لدينا بأكثر من 40 ألف أسرة، ونأمل أن يتم الصرف لها بالمرات الأخرى، ونساعد الكثير من الأسر ببرامج أخرى"، مشيرةً إلى أنه في شهر رمضان تسعى الوزارة جاهدةً إلى التخفيف عن الأسر الفقيرة ولدينا برامج عديدة تستهدفهم، ولدينا خطط وضعناها للتعامل في شهر رمضان