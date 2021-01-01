  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التنمية" بغزة تكشف عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ100 دولار

السبت 10 أبريل 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" بغزة تكشف عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ100 دولار



غزة / سما /

كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، مساء يوم السبت، عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية.

وقالت الكحلوت في تصريح لاذاعة الاقصى، إنّ "المنحة القطرية ستصرف غداً الأحد لـ100 ألف أسرة متعففة وفق ما هو معتمد في بنك البريد ، عبر إرسال رسائل للمستفيدين بحروف أبجدية المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء، ولا يوجد أسماء جديدة".

وأضافت "وفق النظام المعمول لدينا يتم استبدال بعض الأسر المستفيدة بأسماء جديدة، وعند إثبات أن أسر لا تستفيد من مساهمات مالية أخرى يمكن إرجاعه للمنحة وفق النظام، ويوجد أسماء طرف اللجنة القطرية وننتظر الموافقة عليها".

وتابعت: "يوجد قائمة بيانات لدينا بأكثر من 40 ألف أسرة، ونأمل أن يتم الصرف لها بالمرات الأخرى، ونساعد الكثير من الأسر ببرامج أخرى"، مشيرةً إلى أنه في شهر رمضان تسعى الوزارة جاهدةً إلى التخفيف عن الأسر الفقيرة ولدينا برامج عديدة تستهدفهم، ولدينا خطط وضعناها للتعامل في شهر رمضان

#غزة #التنمية الاجتماعية #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #مستفيدي المنحة القطرية #الفئات المستفيدة من المنحة القطرية #منحة قطر 2021 #شهر رمضان #مساعدات #الاسر الفقيرة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

اسعار العملات مقابل الشيكل

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..

لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها

الرئيس: صامدون إلى أن ينتهي الاحتلال وتبزغ شمس دولتنا المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية