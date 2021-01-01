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الطيبي يلمح لإمكانية دعم حكومة برئاسة بينيت

السبت 10 أبريل 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يلمح لإمكانية دعم حكومة برئاسة بينيت



القدس المحتلة/سما/ صحيفة القدس

ألمح أحمد الطيبي أحد قادة القائمة العربية المشتركة، مساء اليوم السبت، إلى إمكانية دعم القائمة لحكومة تقودها كتلة التغيير ويكون رئيسها نفتالي بينيت زعيم "يمينا".

وكان أيمن عودة رئيس القائمة أكد في تصريحات سابقة أن القائمة لن تدعم بأي حال من الأحوال أي حكومة يقودها بينيت حتى وإن كانت بالتناوب مع يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل".

وقال الطيبي في مقابلة مع قناة 12 العبرية، سننظر ما سيجري، وأحيانًا تقال أشياء ثم تتغير، مشيرًا إلى أنه لم يتم مناقشة إمكانية دعم مثل هذا الخيار بتشكيل حكومة بالتناوب بين لابيد وبينيت، وسيتم تبادل الآراء ومن ثم نقرر حول الموضوع برمته.

وأشار الطيبي إلى أن بعض أعضاء القائمة كانوا سيوصون بشخصية لابيد لرئاسة الحكومة لو فعل ذلك حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر.

وشدد الطيبي على أن القائمة العربية لن تدعم أي حكومة يقودها بنيامين نتنياهو زعيم الكتلة اليمينية.

#احمد الطيبي #القائمة العربية المشتركة #نفتالي بينت #اسرائيل

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