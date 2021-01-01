وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل غداً على متن طائرة "يوم القيامة"

القدس المحتلة / سما /

يصل عند نحو الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل على متن الطائرة الأكثر تطورًا في العالم والمسماة "يوم القيامة"، التي ستهبط في مطار اللد.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن أوستن هو أرفع شخصية أميركية من إدارة جو بايدن تصل إسرائيل، حيث سيلتقي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الجيش بيني غانتس وشخصيات أُخرى، وسيبحث معهم عدة ملفات من أبرزها الملف الإيراني.

والطائرة التي سيصل على متنها وزير الدفاع الأميركي تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب تصل إلى حد استخدام السلاح النووي، ويمكنها التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، ويمكن لطاقمها التواصل مع أي بقعة في الأرض، ومحصنة ضد أي هجوم نووي أو النيازك والشهب، وتقلع في أي لحظة وبأي أجواء كانت، ومزودة بوسائل حماية مختلفة، فيما يبلغ ثمنها نحو 250 مليون دولار.

وتحتوي الطائرة على أكثر من 3 طوابق، وهي من طراز Boeing E-4B، وتعد من أكثر طائرات التحكم تقدمًا في العالم، وتوصف بأنها نسخة احتياطية من مبنى البنتاغون، وسيستمر استخدامها على الأقل حتى عام 2039.

وتقدر عملياتها بنحو 160 ألف دولار لكل ساعة طيران.