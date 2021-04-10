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شاعر مصري معروف ينشر تغريدة غامضة والجمهور يؤكد أنها ضد محمد رمضان

السبت 10 أبريل 2021 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاعر مصري معروف ينشر تغريدة غامضة والجمهور يؤكد أنها ضد محمد رمضان



القاهرة/سما/

نشر الشاعر المصري أيمن بهجت قمر تدوينة عبر "تويتر" وكأنه يوجه رسالة بطريقة غامضة لشخص بعينه، لتنهال التعليقات من الجمهور الذى أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان.


وقال أيمن فى نص تدوينته: "العالم طافحة الكوتة، وفيك حاجة مش مظبوطة، ربنا يهديك يا ديك، وتعقل تاني يا موتة".

وعقب نشر هذه التدوينة انهالت التعليقات من الجمهور، الذي أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان، بعد إثارته الجدل فى الساعات الماضية، بإلقائه الأموال فى المسبح، عقب الحكم الذي صدر ضده لصالح الطيار أبو اليسر بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه مصري.

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وكان الفنان محمد رمضان فاجأ مؤخرا، جمهوره ومتابعيه، برد فعل مفاجئ، بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بإلزامه بتعويض الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه.



الشاعر أيمن بهجت قمر

شاعر مصري معروف ينشر تغريدة غامضة والجمهور يؤكد أنها ضد الفنان محمد رمضان
الشاعر أيمن بهجت قمر
ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، فيديو ظهر فيه داخل حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولارات في المياه، فيما بدى كإشارة إلى عدم اكتراثه بقيمة التعويض المطلوب للطيار.

وأيمن بهجت قمر هو شاعر غنائي مصري وواحد من أكثر الشعراء كثافة في التأليف في هذه الفترة وهو ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقام أيمن بتأليف العديد من الأشعار لأبرز المطربين في مصر والعالم العربي.

#شاعر مصري #محمد رمضان

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