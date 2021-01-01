  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها

السبت 10 أبريل 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها



رام الله / سما /

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء يوم السبت، إنّ "231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية أما من قبل الفصائل، أو مواطنين، و اللجنة بجزء كبير منها.

وأضاف طعم الله في تصريح لإذاعة صوت القدس، "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات".

وأشار إلى أنّ الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.

وأوضح أنّ الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية، وهذا حق كفله القانون للمرشحين، وليس بالضرورة استلامنا للاعتراض قبولنا الاعتراض، وكل ما يفصلنا بين المعترضين هو قانون الانتخابات.

وأكّد على أنّ الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة، وغالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية #القوائم الانتخابية #الطعون

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

اسعار العملات مقابل الشيكل

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

الرئيس: صامدون إلى أن ينتهي الاحتلال وتبزغ شمس دولتنا المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

ابتسام مراعنة

صحيفة عبرية: هكذا تضبط إسرائيل مشاعر الفلسطينين بتوقيت “الجوقة الفاشية”

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية