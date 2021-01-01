لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها

رام الله / سما /

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء يوم السبت، إنّ "231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية أما من قبل الفصائل، أو مواطنين، و اللجنة بجزء كبير منها.

وأضاف طعم الله في تصريح لإذاعة صوت القدس، "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات".

وأشار إلى أنّ الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.

وأوضح أنّ الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية، وهذا حق كفله القانون للمرشحين، وليس بالضرورة استلامنا للاعتراض قبولنا الاعتراض، وكل ما يفصلنا بين المعترضين هو قانون الانتخابات.

وأكّد على أنّ الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة، وغالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.