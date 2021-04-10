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كلمات سجلها الرئيس التونسي في دفتر الزيارات لضريح جمال عبد الناصر

السبت 10 أبريل 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمات سجلها الرئيس التونسي في دفتر الزيارات لضريح جمال عبد الناصر



القاهرة/سما/

زار الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم السبت ضريح الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، وحرص على تدوين بعض الكلمات في دفتر الزيارات، تعبيرا عن إعجابه بعبد الناصر ومواقفه.

وسجل قيس سعيد، كلمة في دفتر الزيارة، جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه. كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا حاضرة في أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".



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وأجرى سعيد السبت في ثاني يوم لزيارته إلى مصر، محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 10 أفريل 2021، زيارة إلى أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول أين وضع أكاليل زهور وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Saturday, April 10, 2021
#الرئيس التونسي #قيس سعيد #مصر #تونس #عبد الفتاح السيسي

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