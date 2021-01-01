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غزة: تنويه مهم من التربية والتعليم بشأن عقد امتحان وظيفة مدير مدرسة

السبت 10 أبريل 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تنويه مهم من التربية والتعليم بشأن عقد امتحان وظيفة مدير مدرسة



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، انتهاء استعداداتها لعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2021-2022 يوم غد الأحد.

و اوضحت الوزارة أن الامتحان سيتم عقده الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد، في عدة لجان على مستوى المحافظات، مشيرةً إلى أنه تم تشكل لجنة خاصة للمتقدمين للامتحان من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أنه تم تجهيز لجنة خاصة بالمتقدمين لامتحان مدير مدرسة لمصابي ومخالطي كورونا في مدرسة سعاد الصباح الثانوية للبنين بمديرية غرب غزة وسيتم تأمين مواصلات ذهاباً وإيابا للمتقدمين من تلك الفئة.

#غزة #التربية والتعليم #وظائف حكومية #امتحان وظائف #وظيفة مدير مدرسة

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