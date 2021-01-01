  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

فتح تحقيق إسرائيلي في ظروف مهاجمة عضو الكنيست عوفر كسيف

السبت 10 أبريل 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تحقيق إسرائيلي في ظروف مهاجمة عضو الكنيست عوفر كسيف



القدس المحتلة / سما /

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، اليوم السبت، التحقيق مع ضابط شرطة هاجم عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عوفر كسيف.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن الحادث وقع يوم أمس، وأظهر مقطع فيديو قيام الضابط بمهاجمة كسيف خلال مشاركته في مظاهرة بحي الشيخ جراح بالقدس احتجاجًا على نية الحكومة الإسرائيلية إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم بالحي.

وظهر في الفيديو الضابط وهو يطرح كسيف أرضًا وتحطيم نظارته وتمزيق قميصه.

وأدانت مؤسسات حقوقية عدة وأعضاء كنيست من أحزاب مختلفة الهجوم على كسيف ووصف بأنه تصرف عنصري ووحشي.

#الشرطة الاسرائيلية #القائمة العربية المشتركة #عوفر كسيف #اعتداء

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

لحنة الانتخابات تكشف أسباب الاعتراضات ضد المرشحين والقوائم الانتخابية: تمت دراستها والانتهاء منها

الرئيس: صامدون إلى أن ينتهي الاحتلال وتبزغ شمس دولتنا المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

ابتسام مراعنة

صحيفة عبرية: هكذا تضبط إسرائيل مشاعر الفلسطينين بتوقيت “الجوقة الفاشية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية