فتح تحقيق إسرائيلي في ظروف مهاجمة عضو الكنيست عوفر كسيف

القدس المحتلة / سما /

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، اليوم السبت، التحقيق مع ضابط شرطة هاجم عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عوفر كسيف.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن الحادث وقع يوم أمس، وأظهر مقطع فيديو قيام الضابط بمهاجمة كسيف خلال مشاركته في مظاهرة بحي الشيخ جراح بالقدس احتجاجًا على نية الحكومة الإسرائيلية إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم بالحي.

وظهر في الفيديو الضابط وهو يطرح كسيف أرضًا وتحطيم نظارته وتمزيق قميصه.

وأدانت مؤسسات حقوقية عدة وأعضاء كنيست من أحزاب مختلفة الهجوم على كسيف ووصف بأنه تصرف عنصري ووحشي.