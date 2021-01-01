"التنمية" تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، السبت، "ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر."

وأضاف الوزير، تسجل جريمة جديدة وبشعة بحق الطفولة الفلسطينية حيث فقأ الاحتلال عين الطفل "عز نضال البطش 13 عاما جراء اطلاق النار عليه اثناء تواجده داخل محل لبيع الخضار في الخليل.

وطالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني كافة المؤسسات الدولية والانسانية والحقوقية بفتح تحقيق بالجريمة .

وقال مجدلاني: سوف تراسل الوزارة كافة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات العاملة بمجال الطفولة بهذا الخصوص.

واكد مجدلاني، أن الاحتلال يريد أن يطفيء عين الحقيقة عبر استهداف الأطفال في يوم الطفل الفلسطيني، مطالباً كل المؤسسات التي تعنى بالطفل بالتدخل العاجل من أجل الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات التي تكفل الحماية للطفل الفلسطيني الذي تُنتهك حقوقه كل يوم.