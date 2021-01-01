نقابة الاطباء تعرب عن استهجانها لـ "الأسلوب المضلل في حديث الحكومة وخطابها الأخير

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء، السبت، عن مزيد من الفعاليات الاحتجاحية، لتحصيل حقوق الأطباء.

وأعربت في بيان صادر عن مجلس نقابة الأطباء، عن استهجانها لـ "الأسلوب المضلل في حديث الحكومة وخطابها الأخير، والذي لا يرقى لمستوى الجدية في التعامل مع القضايا الأساسية لاحتياجات المواطن الفلسطيني".

وقالت: "إن التعنت الحكومي سيزيدنا عزيمة وقوه للاستمرار في نضالنا والحفاظ على حقوقنا المشروعة، ان الحكومة ما زالت تتهرب من تحمل المسؤولية وفشلت في مسارها ومنهجها، وتغيبت عن القيام بواجباتها، وعليه فإننا مستمرون حتى تستفيق من نومها وتلتزم بوعدها وبالاتفاق الموقع معها".

ودعت النقابة إلى أن يكون يوم الاثنين يوما حاسما بلقاء الجميع في اجتماع التأكيد على الحقوق المشروعة، مؤكدة "أن الأطباء جميعهم على قلب رجل واحد ضد الظلم والفساد واللامسؤولية".

ودعت النقابة إلى مجموعة من الفعاليات على النحو التالي:

1-العمل يوم الاحد سيكون بشكل اعتيادي في الرعاية الصحية الاولية لإعطاء المرضى فرصة للحصول على الادوية قبل رمضان الكريم، وكذلك لمتابعة فحوصات كورونا وتطعيم المواطنين، المستشفيات تعمل بالمناوبين فقط باستثناء اقسام الطوارئ والولاده والدم والأورام وغسيل الكلى.

2- يوم الاثنين يكون الزحف الى مقر النقابة للجميع بلا استثناء، وعليه تغلق الرعاية الصحية الاولية بشكل كامل دون استثناءات، وتعمل المستشفيات بالمناوبين فقط والحالات الطارئة جدا وإنقاذ الحياة باستثناء مستشفيات وأقسام كورونا.

وقالت النقابة: "نأمل أن تستفيق الحكومه من سباتها وان ترجح الحق والعقل والمنطق وان تلتزم بما توافقنا عليه سابقا وخاصة أننا على أبواب الشهر الفضيل والذي نتمنى أن يكون شهر خير وأمن وسلام لجميع المواطنين وكل عام ومواطنينا بالف خير ورمضان كريم على الجميع".