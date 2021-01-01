آش: إعادة فتح الحياة بإسرائيل في غضون شهر

القدس المحتلة / سما /

قال منسق ملف كورونا نحمان آش إنه سيتم إعادة فتح الحياة في إسرائيل بالكامل في حال لم يكن هناك ارتفاع مفاجئ في العدوى مع تحرك البلاد نحو إعادة فتح نظام التعليم.



وحسب القناة 13 العبرية، أضاف آش: "نريد أن نرى أن العودة إلى المدارس لا تسبب زيادة في أعداد الإصابات".



وتابع: "إذا لم يكن هناك ارتفاع في العدوى، فسيتم فتح كل شيء في غضون شهر".قال منسق ملف كورونا نحمان آش إنه سيتم إعادة فتح الحياة في إسرائيل بالكامل في حال لم يكن هناك ارتفاع مفاجئ في العدوى مع تحرك البلاد نحو إعادة فتح نظام التعليم.



وحسب القناة 13 العبرية، أضاف آش: "نريد أن نرى أن العودة إلى المدارس لا تسبب زيادة في أعداد الإصابات".



وتابع: "إذا لم يكن هناك ارتفاع في العدوى، فسيتم فتح كل شيء في غضون شهر".