"الهند ساحة رئيسة لحرب إيران بالوكالة ضد اسرائيل"

ترجمة الهدهد

هآرتس – أبهيناف بانديا

تشكل إيران، التي تشعر بالقلق من توجه دلهي نحو “اسرائيل” والخليج، تهديدًا إرهابيًا ملموسًا بشكل متزايد للمصالح “الاسرائيلية” في الهند، وذلك بفضل بصمتها الاستخباراتية القوية ووكلائها المستعدين. لم يعد بوسع حكومة الهند أن تتجاهل الأمر

في 29 كانون الثاني (يناير) 2021، عندما انفجرت عبوة ناسفة صغيرة خارج السفارة “الاسرائيلية” في المنطقة الدبلوماسية شديدة الحراسة في دلهي، أعادت ذكريات انفجار السيارة المفخخة عام 2012 التي أصابت تل يهوشوا-كورين، زوجة ملحق الدفاع “الاسرائيلي” في الهند. في 26 آذار / مارس، استهدف صاروخ سفينة “اسرائيلية” كانت في طريقها إلى الهند في بحر العرب.

القاسم المشترك في كل هذه الهجمات؟ أدلة تورط إيران.

في عام 2012، كشفت الأجهزة الأمنية الهندية عن سجلات هاتفية وتحويلات مالية تشير إلى دور ثلاثة إيرانيين وصحافي هندي. وخلص تقرير الشرطة الهندية في وقت لاحق إلى أن الحرس الثوري الإيراني خطط للهجوم. ألمح التحقيق الجاري في الهجومين الأخيرين إلى دور إيران والحرس الثوري الإيراني، دون تأكيد ذلك علنًا.

ومع ذلك، تشير هذه التطورات المقلقة بقوة إلى أن الأفراد والمنشآت “الاسرائيلية” ستستمر في مواجهة تهديدات أمنية كبيرة من إيران على الأراضي الهندية.

استهدفت المخابرات الإيرانية وفرق الاغتيال “الاسرائيلي”ين والمؤسسات “الاسرائيلية” والجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، لكن الهند لم تتوقع أبدًا أن تصبح موقعًا متسلسلًا لمراقبة طهران وهجماتها.

لطالما حاولت المؤسسة الأمنية الهندية موازنة علاقاتها الاستراتيجية المتنامية مع الغرب و”اسرائيل” وعلاقاتها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع إيران، واعتقدت أن هذا من شأنه أن يمنح شكلاً من أشكال الحصانة.

صوتت الهند ضد برنامج إيران النووي ثلاث مرات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها رفضت العقوبات الأمريكية، واستمرت في شراء النفط الإيراني. كما تشعر دلهي أن الغرب يستخدم معايير مزدوجة في التعامل مع الإرهاب: التعاطف مع باكستان والموقف القاسي للغاية تجاه إيران.

في المقابل، توقعت الهند أن تتخذ إيران مبادرات إيجابية بشأن قضية كشمير، وأن تبقي تنافسها مع “اسرائيل” والولايات المتحدة بعيدًا عن الأراضي الهندية.

ومع ذلك، فإن هجوم عام 2012 جلب حروب إيران في الشرق الأوسط إلى الهند. في البداية، قللت الهند من دور إيران، لتجنب المواجهة العلنية مع طهران، لكن الأدلة المتزايدة لم تترك مجالًا كبيرًا لغض الطرف. حتى بعد الهجمات الأخيرة، يمكن للمرء أن يشهد مرة أخرى تحفظات دلهي على تسمية إيران.

رئيس الوزراء مودي يخبر نتنياهو أن الهند ستستخدم كل مواردها للعثور على منفذي الهجوم الإرهابي في دلهي ومعاقبتهم: مكتب رئيس الوزراء

العلاقات الإيرانية الهندية تنمو في كل الاتجاهات لكن لها أعداء معينون. كلاهما يدرك عدم السماح لأطراف ثالثة بتحقيق رغباتهم الشريرة. مؤكدة على الحاجة إلى الحفاظ على / توسيع هذه العلاقات، أبدت إيران دائمًا استعدادها لتوضيح نوايا المفسدين.

يمكن للمرء أن يجادل بأن عدم ثقة دلهي ينبع من عدم إدراك خطورة الوضع، أو لا تريد الاعتراف بعدم استدامة موقفها السابق “لا ترى الشر” بشأن أنشطة طهران داخل حدودها. لكن ما هو واضح هو أن إيران منزعجة بشكل متزايد من شراكة الهند الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة و”اسرائيل”، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية بين الهند و”اسرائيل”، وتريد إرسال تحذير.

منذ أن فازت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية بقيادة ناريندرا مودي في انتخابات 2014، شهدت سياسة الهند في غرب آسيا نقلة نوعية. تخلت الهند عن خوفها المميز واحتضنت “اسرائيل” علانية. على مدى السنوات السبع الماضية، نمت العلاقات الاستراتيجية والدفاعية والثقافية بين الهند و”اسرائيل” بشكل كبير، مما أثار قلق الجماعات الإسلامية في الهند ورعاتها العابرين للحدود: إيران وتركيا وباكستان.

رداً على ذلك، تخلت إيران عن موانعها السابقة في تأكيد العداء تجاه الهند. أدانت إيران الهند علانية بسبب معاملتها للمسلمين بعد إلغاء الوضع الخاص لكشمير وأعمال الشغب في دلهي. في كشمير، حقق النظام الإيراني تقدمًا هائلًا بين المجتمع الشيعي على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى تطرفهم وانجرافهم نحو الانفصالية.

ظل شيعة كشمير تقليديًا موالين للهند بسبب هيمنة المتطرفين السنة في الحركة الانفصالية. ومع ذلك، خلال زيارة ميدانية أخيرة، أجريت مقابلات مع العديد من رجال الدين الشيعة في كشمير الذين أخبروني أن القادة الإيرانيين يصرون الآن على أنهم يتعاونون مع المتشددين السنة المناهضين للهند. أحد التعبيرات عن ذلك هو تصعيد الشعارات المناهضة للهند في المواكب الشيعية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

المسلمون الشيعة في ماجام، وكشمير التي تسيطر عليها الهند، يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة و”اسرائيل” احتجاجًا على الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني العام الماضي، مختار خان، وكالة أسوشيتد برس.

علاوة على ذلك، قالوا إن رجال الدين الشيعة المدعومين من إيران يستوردون ثقافة الشهداء الإيرانية إلى كشمير، ويمجدون الإرهابيين الذين سقطوا مثل برهان واني كشهداء دينيين في نفس قالب الشخصيات “ الثورية ” الإيرانية العابرة للحدود مثل مصطفى جمران، الذي ساعد في تأسيس حركة أمل اللبنانية، وقاسم. اغتيل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العام الماضي في العراق.

على الرغم من اللهجة الحادة من طهران، لا تزال الهند مترددة في التخلي عن علاقاتها مع إيران. هناك أسباب جوهرية وراء بقاء حكومة مودي على الحياد، بدءًا من ضمان إمدادات الطاقة الأساسية (10 في المائة من وارداتها النفطية تأتي من إيران) إلى القيمة التي تضعها الهند على الروابط التاريخية والثقافية في الرغبة في عدم عزل العديد من الناخبين الشيعة في حزب بهاراتيا جاناتا.

ومع ذلك، فإن الديناميكيات الجيوسياسية الناشئة تعني أنه من غير المرجح أن تواصل دلهي عملها المتوازن الدقيق.

دخلت إيران بالفعل في شراكة إستراتيجية مدتها 25 عامًا مع الصين، العدو الأول للهند، في حين أن الهند هي ركيزة أساسية في الرباعية، وهي مجموعة ضد الصين، والتي ستكتسب، عاجلاً أم آجلاً، بُعدًا عسكريًا. في الوقت الذي يظهر فيه تحالف غير رسمي، لكنه هائل، مناهض للهند ومناهض للغرب، بين الصين وباكستان وإيران وروسيا وتركيا، فقد ألقت دلهي بشكل حاسم تقريبًا على المعسكر العربي “الاسرائيلي”.

في الخطاب الجهادي والانفصالي الشعبي في كشمير، تعتبر الهند و”اسرائيل” والولايات المتحدة تريفيكتا شريرة وعدوًا للإسلام. لكن هناك عداء خاص وطائفي تجاه “اسرائيل”.

يجد المتطرفون السنة والشيعة المدعومون من الهند والمدعومون من باكستان أرضية مشتركة وتعاونًا تكتيكيًا، في كراهية مرضية ل”اسرائيل”، والتي تتدفق إلى العنف تجاه اليهود بشكل عام.

لم يكن مفاجئًا أنه خلال الهجوم الإرهابي الجماعي الذي وقع في 26/11 على مومباي في عام 2008، اختارت جماعة عسكر طيبة الإرهابية السنية التي ترعاها باكستان منزل حاباد كأحد أهدافها الرئيسية. تشير مصادر أمنية إلى أن متعاطفين إيرانيين جندوا خلايا نائمة من عسكر طيبة لارتكاب هجوم 2012. وتشكل الجماعات الإرهابية الأخرى العابرة للحدود، مثل الفروع الإقليمية لداعش والقاعدة وجماعاتهم المحلية مثل الجبهة الشعبية في الهند، تهديدًا كبيرًا ل”اسرائيل”.

أثارت عملية السلام الهندية الباكستانية الوليدة، التي توسطت فيها الإمارات، صديقة “اسرائيل” واللاعب الأساسي في اتفاقيات أبراهام، الآمال في تحقيق سلام دائم في جنوب آسيا. ومع ذلك، من السابق لأوانه توقع أكثر من مجرد فترة راحة تكتيكية، مما يسمح لباكستان بإنقاذ اقتصادها (مع الحفاظ على البنية التحتية للإرهاب) والهند للحفاظ على هدوء حدودها الغربية، خاصة عندما تزعج الصين السلام في الشمال.

وبالتالي، فإن إيران تشكل تهديدًا ملموسًا للمصالح “الاسرائيلية” في الهند. من المحتمل أن تستغل بصمتها الاستخباراتية القوية لكنها تستخدم وكلاء لمهاجمة أهداف “اسرائيلية”، من القنصليات إلى المراكز الثقافية ورحلات الركاب إلى الشحن البحري. بفضل الهياكل الأمنية المتراخية وغير الملائمة في الهند، وآلياتها الاستخباراتية الضعيفة وأفراد الشرطة غير المهرة، فإن الزوار “الاسرائيليين”، وخاصة في الوجهات خارج المدن الكبرى، معرضون للخطر بشكل كبير.

وبينما تريد إيران إرسال رسالة من خلال التخريب، إن لم يكن الإصابات أو الوفيات، فإنها ستكون حريصة على استخدام ستائر دخان تحمي مشاركتها المباشرة وتعقيد جهود إنفاذ القانون، وتدبير الهجمات، ولكن مع تحمل الجماعات السنية المتطرفة التي ترعاها باكستان أو محلية المسؤولية.

مع تزايد عدم ارتياح إيران من علاقات الهند الراسخة مع “اسرائيل”، يزداد كذلك خطر التعرض لمزيد من الهجمات. بعد هجوم عام 2012، أعلن وزير الخارجية الهندي السابق كانوال سيبال أن دلهي كانت تشير إلى إيران: “لا تستخدم الهند كساحة معركة لمشاكلك مع “اسرائيل””.

لكن افتقار الهند إلى رد مقنع على الإرهاب الذي ترعاه إيران يعني فشل الردع. لقد شجعت طهران بالفعل على التفكير في أنها تستطيع الإفلات من الهجمات على الأراضي الهندية، بما يزيد قليلاً عن صفعة معصم. وكما علق خبير في مكافحة الإرهاب بعد هجوم 2021، فإن “رسالة إيران كانت واضحة والتهديد حقيقي”.