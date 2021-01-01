د. مشتهى: فحص "كورونا" يتم في دورتين ويقتصر على المخالطين

غزة /سما/

قال مدير عام المختبرات بوزارة الصحة في غزة، د. عميد مشتهى، اليوم السبت، إنه منذ بداية جائحة كورونا في القطاع عملوا على تجهيز المختبرات ورفع قدرتهم الإنتاجية من الفحوصات.

وأوضح د. مشتهى في حديث لإذاعة "الأقصى"، أنهم باتوا يجرون أكثر من 4000 فحص يومياً، مشيرًا إلى أن الوزارة أدخلت الفحص السريع الذي يتم اجراءه في 15-دقيقة، وهو فحص جيد وفعال ويعطي نتائج سليمة.

وأضاف: "فحص PCR يتم في دورتين ويقتصر عمله على المخالطين وجزئياً للحالات المشتبه بها، والفحص السريع يتم اجراؤه لكل الحالات التي تعاني من أعراض لمرض كورونا".

وتابع: "من خلال الخطط التي وضعناها نعمل جاهدين على تسطيح منحنى الفايروس وحماية المجتمع وكل الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة الموجة الجديدة، ندعو المواطنين لاتباع الارشادات الوقائية وعدم الاستهتار وارتداء الكمامة وعلى الكل أن يقف عند مسؤولياته".