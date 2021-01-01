  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د. مشتهى: فحص "كورونا" يتم في دورتين ويقتصر على المخالطين

السبت 10 أبريل 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. مشتهى: فحص "كورونا" يتم في دورتين ويقتصر على المخالطين



غزة /سما/

قال مدير عام المختبرات بوزارة الصحة في غزة، د. عميد مشتهى، اليوم السبت، إنه منذ بداية جائحة كورونا في القطاع عملوا على تجهيز المختبرات ورفع قدرتهم الإنتاجية من الفحوصات.

وأوضح د. مشتهى في حديث لإذاعة "الأقصى"، أنهم باتوا يجرون أكثر من 4000 فحص يومياً، مشيرًا إلى أن الوزارة أدخلت الفحص السريع الذي يتم اجراءه في 15-دقيقة، وهو فحص جيد وفعال ويعطي نتائج سليمة.

وأضاف: "فحص PCR يتم في دورتين ويقتصر عمله على المخالطين وجزئياً للحالات المشتبه بها، والفحص السريع يتم اجراؤه لكل الحالات التي تعاني من أعراض لمرض كورونا".

وتابع: "من خلال الخطط التي وضعناها نعمل جاهدين على تسطيح منحنى الفايروس وحماية المجتمع وكل الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة الموجة الجديدة، ندعو المواطنين لاتباع الارشادات الوقائية وعدم الاستهتار وارتداء الكمامة وعلى الكل أن يقف عند مسؤولياته".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #قطاع غزة #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان

صحفي

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

555555555

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

وزارة الصحة: 26 وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية