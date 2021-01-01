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القيادي عليان يهاتف عائلة القيادي عزام الشويكي معزيا بوفاته

السبت 10 أبريل 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي عليان يهاتف عائلة القيادي عزام الشويكي معزيا بوفاته



غزة /سما/

هاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومدير مؤسسة مهجة القدس، الدكتور جميل عليان، عائلة المرحوم القيادي عزام عبد الرحيم الشويكي من بلدة عيصى بمحافظة الخليل الذي وافته المنية أول أمس الخميس أثناء إجرائه لعملية جراحية، عن عمر يناهز (60) عامًا.

وتحدث عليان خلال الاتصال الهاتفي عن مناقب الراحل القيادي عزام الشويكي ودور العائلة الرائد في الحالة الوطنية الفلسطينية التي نذرت كل إمكاناتها وأبنائها من أجل مشروع تحرير فلسطين وحرية هذا الشعب العظيم، ومؤكدًا على أن الراحل أبو العبد كان بحجم جبال الخليل.

ونقل عليان تعازي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعائلة الشويكي بهذا الرحيل الأليم.

واختتم عليان اتصاله الهاتفي بسؤال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن الراحل عزام شويكي –رحمه الله- ولد بتاريخ 10/05/1961م، وهو متزوج، وله خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال حيث أمضى ما يزيد عن 13 عامًا على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وقامت قوات الاحتلال بإبعاده إلى مرج الزهور جنوب لبنان في نهاية العام 1992م، رفقة المئات من كوادر وقادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وهو من قادة حركة الجهاد الإسلامي في الخليل، والشقيق الأكبر للشهيد المجاهد ذياب شويكي أحد أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.

#الجهاد الإسلامي #جميل عليان #عزام الشويكي

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