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الأوقاف بغزة: حريصون على إقامة والصلاة في المساجد خلال رمضان

السبت 10 أبريل 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: حريصون على إقامة والصلاة في المساجد خلال رمضان



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عادل الهور، اليوم السبت، إن وزارته حريصة على إقامة الصلاة داخل المساجد في شهر رمضان المبارك 2021، مشيرًا إلى أنها تبذل كل ما بوسعها لإتمام هذا الأمر، وذلك يرجع لطبيعة الحالة الوبائية داخل قطاع غزة ويعود أيضا لمدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة".

وأوضح الهور في تصريحات لإذاعة "الأقصى"، أنه إذا استمرت الأمور ولم تصل للإغلاق الشامل، سيتم استيعاب المصلين في المساجد خلال شهر رمضان بقدرة لا يزيد عن 35% مع ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة وعدم التجمع والتسليم، واستخدام الساحات المكشوفة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف حتى نضمن عدم الاكتظاظ".

وأشار إلى أنه منذ اللحظة الأولى لدخول الفايروس لقطاع غزة، وضعنا دليل إجراءات للتعامل داخل المساجد وشكلنا لجان طوارئ لمتابعة التزام المواطنين وقمنا بتوجيه الناس بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية".

وأضاف: "الجهات المختصة أكدت أن المساجد ليست مكاناً لانتشار الأوبئة وهذا جاء بعد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي قمنا بها داخل المساجد، والتزام الناس سيؤدي لانخفاض أعداد الاصابات".

وتابع: "وعي المواطن واستشعاره بخطورة الأمر مهم، والاستهتار مخالف للشرع، ولا بد أن يتحلى الجميع بالمسؤولية، وندعو لجان الطوارئ بالمساجد لمتابعة الإجراءات وسيتم إغلاق أي مسجد غير ملتزم بإجراءات الوقاية، فنحن نعيش في ذروة موجة ثانية بالفايروس وعلى المواطنين تحمل المسؤولية سواء بالمساجد وخارجها".

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #صلاة التراويح #شهر رمضان

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