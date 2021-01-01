"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم افتراضياً، اليوم السبت، نتائج المدارس الفائزة بمعرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة بصري صالح، وعدد من المدراء العامين، والمدارس المشاركة والطلبة والأهالي وأسرة الوزارة.

وأكد عورتاني أهمية إشهار المبادرات والمشاريع الفائزة وتعميمها وتعظيم أثرها والتركيز على روح الإبداع، وبلورة نظام داعم للمبادرين، ضمن منظومة متكاملة خاصة ضمن برنامج "ستيم".

وأشار إلى أن هذا الحدث بات مكونا أصيلا في الكيان التربوي ومحفزا للفكر العلمي وللابتكار الطلابي، لا سيما أنه يأتي في ظل تحديات فرضها المشهد الكوروني، مباركا لجميع الطلبة الفائزين، ومثمنا في الوقت ذاته جهود كافة القائمين على المعرض على مستوى الوزارة والمديريات والشركاء.

بدوره، أشاد صالح بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة رغم كل الظروف، معبراً عن اعتزازه بالمبادرين على الأفكار الإبداعية التي يتم تقديمها، داعياً إلى السعي لرعاية الطلبة المبدعين وتحفيزهم.

وأدار فعاليات المعرض وأعلن نتائج المشاريع الفائزة مدير عام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات جهاد دريدي.

من جهته، قدم مدير المعرض محمد وريدات عرضا بيّن فيه أعداد المشاركين وفق مجالاته وتخصصاته، لافتاً إلى عملية التحكيم التي قادها فريق من الوزارة والميدان تحلت بالموضوعية والشفافية لاختيار المشاريع المتأهلة.

وجاءت نتائج المعرض كالآتي:

المشاريع الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى، هي: المركز الأول: على مستوى فلسطين: مشروع فردي/ مديرية: سلفيت "نقل حركات الجسد إلى الحاسوب" الطالبة ندى باسل محمود أبو عيسى من بنات سلفيت الثانوية، المعلمة المشرفة: ولاء كامل عبد الرحمن شتية.

المركز الثاني: مشروع فردي/ مديرية جنين، "مرشد الأمومة"، الطالبة: ليالي نمر فتحي خطيب/ مدرسة بنات أم دار والخلجان الثانوية، المعلمة المشرفة: رنا هاشم أحمد السعدي.

المركز الثالث: مشروع جماعي/ مديرية بيت لحم، "الأبكم يتكلم"، الطّالب: أحمد عمر نعيم صلاح/ والطّالب: علي محمد علي مصطفى من مدرسة ذكور الخضر الثانوية، المعلم المشرف: محمود عماد محمود عابده.

المركز الرابع: مشروع جماعي/ مديرية بيت لحم، "عطاؤكم أمل"، الطّالبة: ملاك سامر عيسى النعيمي/ والطّالبة: ميرا خضر اسحق عيسى من مدرسة بنات العودة الثانوية، المعلمة المشرفة: رنا عيسى جريس خير.

المركز الخامس: مشروع فردي/ مديرية الخليل، "تحسين القدرة التنافسية للحجر الصناعي"، الطّالب: سيف ماهر سعدي الجعبري من مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين، المعلّم المشرف: محمد وليد خالد الكركي.

فيما فاز بالمراكز من 6-10:

بالمركز السادس: مشروع فردي/ مديرية رام الله والبيرة "حارس الحقول" / الطالب: عبد الله خالد فتحي عيد من مدرسة الأكاديمية العربية للتعليم الحديث، المعلّمة المشرفة: نجوى حسن العبد مصيطف.

المركز السابع: مشروع فردي/ مديرية: نابلس/ "مكتبة BRAINY البرمجية"، الطّالب: جهاد إيّاد رشدي حموضه/ من المدرسة الثانوية الإسلامية للبنين، المعلّم المشرف: حامد ظافر حامد سويسه.

المركز الثامن: مشروع جماعي/ مديرية طولكرم "لا تَخَفْ.. أسْعِفه، فالوقت من ذهب"/ الطّالبة: هيا محمد محمد فريج/ من مدرسة بنات شويكة الثانوية، المعلّمة المشرفة: رجاء محمد مصطفى غانم.

المركز التاسع: مشروع جمـاعـي/ مديرية: نابلس، "لا تهدره" / الطّالبة: حلا محمد حسن سالم/ والطّالبة: رند موسى عبد الرحيم حج حمد من مدرسة طلائع الأمل الثانوية المختلطة، المعلمة المشرفة: ليلى غسان يوسف عمر.

المركز العاشر: مشروع جمـاعـي/ مديرية طولكرم "تكلم أنا أفهمك"/ الطّالبة: بتول عبد الحفيظ راشد جاروشة/ والطّالبة: لارا سامي سليم عبد القادر من مدرسة بنات إبراهيم حسن الخواجا الثانوية/ المعلمة المشرفة: أفنان محمود عوض أشقر.

يشار إلى أن المشاريع الخمسة الأولى ستمثل فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية بمعرض ريجينيرون للعلوم والهندسة- ايسيف ريجينيرون.