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المفتي العام يدعو المواطنين إلى تحري شهر رمضان بعد غروب شمس الاثنين

السبت 10 أبريل 2021 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يدعو المواطنين إلى تحري شهر رمضان بعد غروب شمس الاثنين



القدس المحتلة/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ، الموافق 12 نيسان الجاري.

وحث الشيخ حسين، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس:6262495-02.

ونوه المفتي إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم، كما حث المواطنين على متابعة إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والفضائية الفلسطينية، مساء الإثنين، التي ستبث البيان الخاص

#المفتي العام للقدس #رمضان

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