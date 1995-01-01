  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير شؤون القدس يدعو لتكثيف النشاط الدولي لإشراك القدس بالانتخابات

السبت 10 أبريل 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير شؤون القدس يدعو لتكثيف النشاط الدولي لإشراك القدس بالانتخابات



القدس المحتلة/سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إنه يتوجب على المجتمع الدولي حماية العملية الديمقراطية في مدينة القدس بكل السبل الممكنة.

وشدد "الهدمي"، على ضرورة تكثيف النشاط الدولي، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة الانتخابات الفلسطينية المقبلة في القدس.

جاء ذلك في كلمة لوزير القدس، خلال لقاءٍ نظمه القنصل الفرنسي العام بالقدس بمشاركة عدد القناصل والدبلوماسيين الأجانب.

وأشار إلى أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل الموقعة في واشنطن بشهر سبتمبر/ أيلول 1995 وتضمنت ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وذكر الوزير أن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 والرئاسية بالعام 2005 جرت على أساس هذا الاتفاق.

وأكد أن السلطة الفلسطينية "لن تتراجع عن إجراء الانتخابات في القدس ترشيحا وانتخابا، وأنه يحق لأهل القدس تنفيذ الدعاية الانتخابية تماما كما هو الحال في باقي المحافظات".

واستطرد مخاطبًا الدبلوماسيين، "الدفاع عن حق المقدسيين بالانتخاب هو دفاع عن واحد من أهم المبادئ التي تقوم على أساسها مجتمعاتكم".

ومؤخرًا قالت السلطة الفلسطينية، إنها طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة، لكنّ الأخيرة لم ترد حتى اللحظة، وسط تقديرات برفضها الطلب.

#الانتخابات الفلسطينية #القدس

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان

صحفي

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

555555555

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

وزارة الصحة: 26 وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية