  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

روسيا : الانتخابات في فلسطين تسهم في تجاوز الانقسامات الداخلية

السبت 10 أبريل 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا : الانتخابات في فلسطين تسهم في تجاوز الانقسامات الداخلية



موسكو / سما /

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن اعتقاد موسكو بأن تسهم الانتخابات في فلسطين في تجاوز الانقسامات الداخلية.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت أن موسكو تعتبر الاقتراع المزمع إجراؤه "خطوة باتجاه رأب الصدع داخل الصف الفلسطيني، مما يشكل بدوره شرطا هاما لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة بهدف حل المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي على الأساس المعترف به من القانون الدولي بالاستناد إلى مبدأ الدولتين هما فلسطين وإسرائيل".

وذكر البيان أنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم تحديد يوم 22 مايو 2021 موعدا للانتخابات من أجل تجديد عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي أصبح ممكنا بفضل إجماع تم التوصل إليها بين القوى الفلسطينية الرئيسية خلال مشاورات جرى في القاهرة تحت إشراف مصر.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن استعادة وحدة الصف الفلسطيني ستكون حيوية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الأراضي الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. وتابع البيان: "بهذا الصدد ندعو إلى التخلي عن أي تصرفات من شأنها أن تقوض إنجاح العملية الانتخابية وبالتالي إبعاد عودة الطرفين - أي الفلسطينيين والإسرائيليين عن طاولة المفاوضات".

كما أكدت الوزارة استعداد موسكو لمواصلة جهودها لتعزيز الوفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" والتيارات الفلسطينية الأخرى على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك من خلال تنظيم لقاء جديد بينهما في موسكو.

#روسيا #الانتخابات #فلسطين #الانقسامات #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية #حماس #فتح

الأكثر قراءة اليوم

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

تعرف على السيناريوهات المطروحة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس حال منعها الاحتلال

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

الأخبار الرئيسية

صحفي

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

555555555

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

وزارة الصحة: 26 وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية