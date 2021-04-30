الأونروا تصرف المساعدات المالية لفلسطينيي سورية بالأردن

عمان/سما/

صرفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المساعدة المالية المخصصة للاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن بمعدل 84.960 ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد العائلة، ومبلغ 53 ديناراً أردنياً.

وهذه المساعدات مخصصة للفلسطينيين الحاملين للجوازات الأردنية ولديهم رقم وطني وكانوا مقيمين في سورية.

وأشار لاجئون فلسطينيون حسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن الوكالة بدأت إرسال رسائل عبر الجوال تفيد بشحن الرصيد، وهي عن المساعدات المنتظمة والمستحقة عن الربع الأول لعام 2021.

ونوهت الوكالة إلى ضرورة سحب المبلغ كاملاً قبل تاريخ 30/4/2021، وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة من فيروس كورونا.