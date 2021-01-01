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فيديو.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند وتثير الذعر

السبت 10 أبريل 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند وتثير الذعر



وكالات / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سحلية عملاقة تدخل سوبر ماركت في تايلاند، وتثير الرعب بين المتسوقين.

وأثارت السحلية الذعر بطولها البالغ ستة أقدام، حيث قامت بتسلق أحد الرفوف بالمتجر بحثا عن الطعام.

وبعد تسلقها، بدأت بإلقاء المنتجات على الأرض مثيرة حالة من الفوضى وصراخ المتسوقين.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن أحد العاملين أبلغ رجال الشرطة الذين وصلوا مع خبراء متخصصين بالزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة.

وحسب الصحيفة، وصل فريق الإنقاذ إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك وسحب السحلية من المتجر ثم نقلها بعيدا إلى الأحراج القريبة.

ويعتقد أن المخلوق الضخم كافح للعثور على الطعام في الخارج بعد شهور من الطقس الجاف.

وتعيش السحالي الآسيوية في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند، حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وفضلات الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد، وعضّتها سامة لكنها خفيفة.

#سحلية #تايلاند #سوبر ماركت

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