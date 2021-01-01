التعليم بغزة: عملية تصحيح اختبار التوظيف بمراحلها الأخيرة

غزة/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة يوم السبت، إن عملية تصحيح اختبار الوظائف التعليمية الذي عقد الخميس قبل الماضي، في مراحلها الأخيرة.

وأوضح نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في الوزارة أحمد النجار في تصريح صحفي أن عملية التصحيح كادت أن تكون في مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أنه لا موعد محدد.

واستدرك: "لكن شابها نوع من البطء على خلفية الوضع العام المتعلق بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة".

وذكر النجار أن الأعداد التي تقدمت للاختبار قاربت على ٤٧ ألفًا من كافة التخصصات من الجنسين ومن مختلف محافظات القطاع.

بشأن الأعداد المطلوبة، أوضح أنها لم تحدد بعد، وستتم ذلك بمعرفة حاجة المدارس لمعلمين وموظفين جدد في نهاية العام.

وأشار إلى أن ذلك ستحدده لجنة مشتركة مع ديوان الموظفين العام.