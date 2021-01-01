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قائمة "المستقبل" تقدم ردَّها على الطعون المقدمة ضد أعضائها

السبت 10 أبريل 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "المستقبل" تقدم ردَّها على الطعون المقدمة ضد أعضائها



غزة/سما/

قدَّمت قائمة "المستقبل" المقرر خوضها انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو المقبل، اليوم السبت ردَّها على الطعون المقدمة ضد أعضائها من قوائم انتخابية أخرى.

وأفادت مصادر محلية بأن قائمة "المستقبل" توجهت اليوم إلى لجنة الانتخابات بغزة، لتقديم ردَّها على الطعون المقدمة ضد أعضائها من قوائم أخرى.

يشار إلى أن طعونًا قدمت من مندوبي القوائم الانتخابية، ومن شخصيات مجتمعية ومن ناشطين طعنت في الكثير من المرشحين في عدة قوائم، لمخالفتهم طلبات الترشح، من خلال صدور قرارات قبول استقالتهم بعد تقديم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلًا على ورقة تفيد بقبول استقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية قبل الترشح.


 
ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة "المستقبل" التي وجهت إليها طعون القيادي سمير المشهراوي الذي يترأس القائمة من قبل أحد المواطنين، لإقامة المشهراوي منذ 14 عامًا خارج البلاد.



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#قائمة المستقبل #الطعون #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية
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