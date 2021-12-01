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الداخلية بغزة تعلن عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح غدا

السبت 10 أبريل 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تعلن عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح غدا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأحد.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر غدا سيكون للكشف المتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/12).

ولفتت إلى أنه سيتم إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً من الكشف الجديد الساعة 7:00 من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وبينت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف

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