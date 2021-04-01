الحكم المحلي: بدء تشييد أبراج الانقاذ البحري في قطاع غزة (صور)

غزة / سما /

أعلنت وزارة الحكم المحلي بغزة اليوم السبت ، تشييد أبراجًا للإنقاذ البحري على امتداد ساحل بلديات المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، ضمن مساعيها للحفاظ على حياة المصطافين في موسم الصيف القادم".

وأوضح مسؤول ملف الإنقاذ البحري بالوزارة عطاف الكفارنة ، أن أبراج الإنقاذ تشمل بالمرحلة الأولي ساحل بلدية خان يونس، وستمتد بعد ذلك لمحافظات أخرى.

وذكر الكفارنة أن إنشاء أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ يشكل حماية حقيقية لعموم المصطافين كونه يساعد المنقذين في مراقبة الشاطئ على أكمل وجه، ويسهم في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح السباحة بها، والمناطق التي يحظر دخولها نظرا لخطورة التيارات.







