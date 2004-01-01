زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

جاكرتا / سما /

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم السبت، قبالة سواحل جزيرة جاوة الاندونيسية، اليوم السبت، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، من دون اصدار إنذار باحتمال حصول تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية. ولم تتوافر أي معلومات فورية عن وقوع ضحايا، لكن الزلزال أصاب مدينة مالانغ التي يقطنها ملايين السكان.

وغالبا ما تشهد اندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي العام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7,5 درجات على مقياس ريختر في بالو على جزيرة سولايسي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في اندونيسيا. وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في التاريخ.