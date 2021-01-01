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26 وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 10 أبريل 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
26 وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة اليوم السبت، تسجيل 26 وفاة، و1502 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، جنين 103، طولكرم 54، طوباس 15، الخليل 21، نابلس 111، سلفيت 10، أريحا والاغوار 7، رام الله والبيرة 67، بيت لحم 16، ضواحي القدس 6"، قطاع غزة 1064. 


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 0، جنين 183، طولكرم 81، طوباس 53، الخليل 222، نابلس 103، سلفيت 21، أريحا والاغوار 3، رام الله والبيرة 79، بيت لحم 40، ضواحي القدس 27"، قطاع غزة 600. 


وتم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية:  "قلقيلية 1، جنين 3، طولكرم 2، الخليل 6، نابلس 4"، وتم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 50 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية569 مريضاً.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140481، بينهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#غزة #كورونا #فلسطين

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