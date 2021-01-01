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أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

السبت 10 أبريل 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء غير مبشرة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة



رام الله/سما/

أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 10/4/ 2021 ، ان الوزارة لن تتمكن من صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت القدس ، ان الوزارة كانت لابد ان تدفع دفعتين ، الا ان الأعباء المالية اعاقت الدفع، موضحاً ان الوزارة  تسعى للصرف خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح ان القرار في النهاية بيد وزارة المالية ، وهي التي تحدد موعد الصرف .

ويشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية ووفقا لتصريحات عدد من المسؤولين اعلنت في وقت سابق عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد رواتب الموظفين العموممين ، الا ان المعلومات كانت غير صحيحة وتم نفيها في وقت لاحق .

#مخصصات الشؤون الاجتماعية #شهر رمضان #صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية #وزارة التنمية الاجتماعية

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