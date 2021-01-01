انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الأقصى

غزة / سما /

انتخبت الجمعية العمومية بنادي الأقصى الواقع بالمنطقة الوسطى, أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

وبدأت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور، الذي وصل إلى 110 أعضاء, قبل عرض التقرير المالي والإداري للسنة الماضية.

وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:

محمود محمد مصلح رئيسا لمجلس الإدارة، وعدنان جميل الطويل نائبا، ووسام سمير أبو عوض أمينا للصندوق، وفادي إبراهيم حمد أمينا للسر، وهاني مقبل أبو حزين "اللجنة الاجتماعية"، ومحمد روحت الطويل "اللجنة الاعلامية"، وعلي صيام "اللجنة الثقافية"، وطاهر العصار "العلاقات العامة والمشاريع"، وسعيد محارب أبو مخدة "المشرف الرياضي".